Как пишет авторитетное американское издание, FDA намерена разрешить бустеры в четверг, то есть 18 ноября.

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А на следующий день – 19 ноября – консультативный комитет CDC соберется, чтобы обсудить данные об эффективности и безопасности бустерной дозы.

Кто сможет получить бустерные дозы

Если СDС и FDA разрешат введение бустеров, то они будут доступны всем взрослым через 6 месяцев после введения второй дозы вакцины. Вакцинация бустерными дозами будет проводиться вакциной Pfizer-BioNTech.

Согласно этому сценарию, любой взрослый, получивший вторую дозу вакцины не менее 6 месяцев назад, будет официально иметь право на ревакцинацию,

– говорится в сообщении.

Что такое бустерная доза вакцины? Она предназначена для людей, чей иммунный ответ мог со временем ослабнуть. Прививка бустерной дозой делается не ранее чем через 6 месяцев после 2 прививки. Федеральное управление по лекарственным средствам (FDA) одобрило повторные прививки только вакциной Pfizer.

Бустерная вакцинация против COVID-19 в мире