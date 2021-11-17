В США могут разрешить бустерные дозы для всех взрослых: СМИ назвали приблизительную дату
Источник:The New York Times
В США уже на этой неделе могут разрешить применение бустерных доз вакцин против COVID-19. Однако окончательное решение еще предстоит принять Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Как пишет авторитетное американское издание, FDA намерена разрешить бустеры в четверг, то есть 18 ноября.
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А на следующий день – 19 ноября – консультативный комитет CDC соберется, чтобы обсудить данные об эффективности и безопасности бустерной дозы.
Кто сможет получить бустерные дозы
Если СDС и FDA разрешат введение бустеров, то они будут доступны всем взрослым через 6 месяцев после введения второй дозы вакцины. Вакцинация бустерными дозами будет проводиться вакциной Pfizer-BioNTech.
Согласно этому сценарию, любой взрослый, получивший вторую дозу вакцины не менее 6 месяцев назад, будет официально иметь право на ревакцинацию,
– говорится в сообщении.
Что такое бустерная доза вакцины?Она предназначена для людей, чей иммунный ответ мог со временем ослабнуть. Прививка бустерной дозой делается не ранее чем через 6 месяцев после 2 прививки. Федеральное управление по лекарственным средствам (FDA) одобрило повторные прививки только вакциной Pfizer.
Бустерная вакцинация против COVID-19 в мире
- Некоторые страны, такие как Израиль, уже широко используют бустерные дозы. В Европе разрешили третью прививку пожилым людям и людям из групп высокого риска.
- А на Кипре вакцинацию бустерами разрешили молодежи. Вакцины будут доступны с 18 лет.
- В последнем исследовании эффективность третьей дозы против симптоматического течения коронавируса составила 95,6%.