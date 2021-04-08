Мужчин в штате Юта юридически обязали оплачивать половину медицинских расходов их партнерш на беременность и роды. Соответствующий закон вступит в силу 5 мая. Его сторонники считают, что он облегчит финансовое бремя материнства.

Закон ставит вопрос о цене отцовства в Америке и борьбе с абортами. Он предполагает, что биологические отцы должны оплачивать половину страховых взносов матерей их детей во время беременности и родов.

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Какие обязанности будут иметь мужчины

Если у женщины есть страховка, рождение ребенка ей в среднем обойдется в 4,5 тысячи долларов. Если нет – сумма вырастает до 10 тысяч долларов.

Если отец сомневается в том, что ребенок его, он имеет право воздержаться от выплат до получения результатов ДНК-теста.

Женщина не получает выплаты автоматически, как и в случае с алиментами.

Чтобы разделить расходы, нужно написать соответствующее заявление.

Мужчины имеют право не оплачивать медицинские счета, связанные с прерыванием беременности.

Они не обязаны давать деньги на аборт, который делается без их согласия. Исключение – беременность наступила в результате изнасилования или угрожает жизни матери.

Для чего такой закон

Один из инициаторов закона, конгрессмен Брейди Брамер, заявил, что среди множества инициатив о запрете абортов, обществу нужен закон, который "действительно будет за жизнь".

Можно поддерживать беременных женщин и новорожденных, и это не обязательно должно быть связано с абортами,

– заявил он.

По его мнению, активисты, которые выступают за право выбора в вопросе прерывания беременности, игнорируют тезис о том, что аборт – это акт отчаяния. По данным Института Гутмахера, 24% женщин делают аборт до 45 лет. Большая часть из них живут за чертой бедности.

Критика закона

Сторонники движения за репродуктивный выбор и феминистки заявили, что поддерживают усилия, направленные на сокращение расходов женщин на роды. Критики закона отмечают, что он не сильно уменьшит расходы на содержание и воспитание ребенка в стране.

Американские власти подсчитали, что в среднем семья потратит на воспитание ребенка 2015 года рождения 233,6 тысячи долларов. В эту сумму не входит оплата обучения в колледже.

Закон Об общих медицинских расходах, по мнению критиков, противники абортов рассматривают как часть юридической борьбы за ограничение доступа к прерыванию беременности.