В США выросла заболеваемость коронавирусом

Байден напомнил, что большинство госпитализация и смертей приходится на тех, кто еще не сделал прививки. Он также отметил, что в США ускоряются темпы вакцинации от COVID-19.

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Я только что провел длительное совещание с моей командой по COVID. Последние данные подтверждают, что мы все еще находимся в состоянии "пандемии непривитых",

– заявил президент.

В то же время Байден отметил, что есть и хорошая новость: все больше людей получают прививки.

По его словам, в целом, количество еженедельных прививок выросло более чем на 80% по сравнению с тем, что было месяц назад.

Внимание! В США полностью вакцинировали от коронавируса половину населения. Среди пожилых людей 80,7% сделали по два укола препарата от коронавируса.

Статистика COVID-19 в США