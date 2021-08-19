В США началась "пандемия непривитых": Байден о заболеваемости COVID-19
Источник:LA Times
Президент США Джо Байден считает, что в стране началась эпидемия коронавируса среди тех, кто не получил прививку.
В США выросла заболеваемость коронавирусом
Байден напомнил, что большинство госпитализация и смертей приходится на тех, кто еще не сделал прививки. Он также отметил, что в США ускоряются темпы вакцинации от COVID-19.
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Я только что провел длительное совещание с моей командой по COVID. Последние данные подтверждают, что мы все еще находимся в состоянии "пандемии непривитых",
– заявил президент.
В то же время Байден отметил, что есть и хорошая новость: все больше людей получают прививки.
По его словам, в целом, количество еженедельных прививок выросло более чем на 80% по сравнению с тем, что было месяц назад.Внимание! В США полностью вакцинировали от коронавируса половину населения. Среди пожилых людей 80,7% сделали по два укола препарата от коронавируса.
Статистика COVID-19 в США
- За последний месяц количество заболевших коронавирусом увеличилось в несколько раз.
- В частности, за минувшие сутки в США зафиксировали 158 127 новых случаев, 1 055 человек умерли.
- С начала пандемии в США коронавирус диагностировали у более чем 37 миллионов человек, по меньшей мере 623 тысячи – стали жертвами пандемии.