Во время пандемии появился новый фетиш-маска для лица с запахом вагины. Популярны также средства индивидуальной защиты с ароматами ануса, груди, ног и мочи.

Цена таких масок

Маски с ароматом вагины стоят от 5 до 250 долларов. Большинство из них можно купить за 15 долларов. Самые распространенные – одноразовые хирургические, но можно найти и тканевые маски с узорами.

Читайте также: Где проходит граница между нормой и извращением в сексе

Почему люди это покупают

Я думаю, мои маски нравятся людям, потому что они могут наслаждаться фетишем вне дома. Это маленький секрет, который знают только они, это рискованно и забавно. Лично меня возбуждает то, что маска, побывавшая у меня в трусиках или туфлях, теперь надета на чье-то лицо,

– рассказала одна из "производителей" таких масок.

Другая девушка считает, что ее клиентам нравится элемент публичной игры. "Прелесть в том, что они могут прямо, открыто и публично разделить со мной что-то очень личное и интимное", – сказала она.

Девушка с ником Laceysniffs рассказала, что за несколько месяцев продала четыре маски. На две из них она помочилась, одна была с запахом ануса, еще одна – с запахом ног.