Сейчас в США действует более 50 уникальных планов вакцинации против коронавируса. Доступ каждого гражданина к COVID-вакцине зависит от штата.

Источник: Yahoo

Без стандартного единого протокола и через разлом американской системы здравоохранения десятки, если не сотни тысяч людей, начали вакцинацию за пределами родных штатов.

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Пример распределения вакцин в США:

В Висконсине владельцы норковых ферм являются одной из приоритетных групп для вакцинации.

В Нью-Джерси курильщики могут получить ускоренный доступ к вакцине.

В Колорадо журналисты входят в категорию "прифронтовых" работников.

Соответственно, сложная система распределения породила новый тип пандемических путешествий, который назвали "вакцинным туризмом". Люди пересекают государственные или даже международные границы, чтобы чем быстрее иммунизироваться против COVID-19.

Флорида была одним из самых популярных направлений вакцинного туризма как для внутренних, так и для международных путешественников. Все из-за начальной политики штата по вакцинации людей старше 65 лет.

Но недавно власти штата ввели новые правила, требуя удостоверение личности. Все ради того, чтобы вакцинировать больше жителей Флориды.

Для некоторых успех, а для кого-то – проблема

Города и штаты обычно получают партии вакцин от федерального правительства на основе численности населения и соответственно планируют стратегию их распределения. Когда кто-то пересекает город, штат или национальную линию, чтобы получить вакцину, это нарушает успех развертывания вакцинации обеих юрисдикций.

Кроме того, такие действия могут быть рискованными для самих пациентов и медицинских работников. Ведь кто будет нести ответственность, если реципиент не сможет приехать за второй дозой или получит побочные эффекты.