В США начался "вакцинный туризм": десятки тысяч американцев обошли систему
Сейчас в США действует более 50 уникальных планов вакцинации против коронавируса. Доступ каждого гражданина к COVID-вакцине зависит от штата.
Источник: Yahoo
Без стандартного единого протокола и через разлом американской системы здравоохранения десятки, если не сотни тысяч людей, начали вакцинацию за пределами родных штатов.
К теме В США количество вакцинированных от коронавируса превысило число заразившихся
Пример распределения вакцин в США:
- В Висконсине владельцы норковых ферм являются одной из приоритетных групп для вакцинации.
- В Нью-Джерси курильщики могут получить ускоренный доступ к вакцине.
- В Колорадо журналисты входят в категорию "прифронтовых" работников.
Соответственно, сложная система распределения породила новый тип пандемических путешествий, который назвали "вакцинным туризмом". Люди пересекают государственные или даже международные границы, чтобы чем быстрее иммунизироваться против COVID-19.
Флорида была одним из самых популярных направлений вакцинного туризма как для внутренних, так и для международных путешественников. Все из-за начальной политики штата по вакцинации людей старше 65 лет.
Но недавно власти штата ввели новые правила, требуя удостоверение личности. Все ради того, чтобы вакцинировать больше жителей Флориды.
Для некоторых успех, а для кого-то – проблема
Города и штаты обычно получают партии вакцин от федерального правительства на основе численности населения и соответственно планируют стратегию их распределения. Когда кто-то пересекает город, штат или национальную линию, чтобы получить вакцину, это нарушает успех развертывания вакцинации обеих юрисдикций.
Кроме того, такие действия могут быть рискованными для самих пациентов и медицинских работников. Ведь кто будет нести ответственность, если реципиент не сможет приехать за второй дозой или получит побочные эффекты.
Поделиться новостью