Вакцинация от COVID-19 подростков в стране началась 13 мая 2021 года. Байден призвал родителей отвезти детей на прививки, ведь они так же могут инфицироваться и заразить своих друзей и родных. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.
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Обращение Байдена к родителям
Байден подчеркнул, что вакцина в США – бесплатная, эффективная и безопасная, и поэтому он надеется, что американцы будут прививать своих детей.
Теперь вакцина одобрена для возраста от 12 лет и старше. Я призываю родителей отвезти детей в центры вакцинации. Мы знаем, что дети находятся в зоне риска заражения COVID-19,
– подчеркнул Байден.
Американский президент пояснил, что примерно 3 миллиона случаев заражений – это дети до 17 лет. Так, подростки могут быстрее распространять вирус.
Байден также прокомментировал ситуацию с коронавирусом в США. Президент отметил, что видит все больше поводов для оптимизма.
Чем будут вакцинировать
- Вакцинацию будут проводить препаратом Pfizer-BioNTech.
- Всего вакцину будут предлагать примерно 15 тысяч аптек по всей стране.
- Pfizer планирует запросить разрешение на экстренное использование своей вакцины COVID-19 для детей в возрасте от 2 до 11 лет в сентябре 2021 года.