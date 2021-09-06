В США назвали дату, когда планируют одобрить вакцинацию третьей дозой: каким препаратом

В Соединенных Штатах уже некоторое время говорят о возможности прививать население так называемой дозой-усилителем от коронавируса. Третью вакцинацию планируют начать уже в конце сентября 2021 года.

Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи. По его словам, в стране планируют минимум до 20 сентября одобрить третью прививку.

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Какой препарат использовать

Речь идет об иммунизации препаратом Pfizer. По его словам, после этого планируют также одобрить третью дозу COVID-вакцины Moderna. При этом, подчеркнул, что "США будут относиться к процессу максимально ответственно".

Мы не будем делать ничего, если это не получит соответствующего одобрения FDA (Федеральной администрации США по контролю за продуктами питания и лекарствами), а после этого – рекомендации Консультативного комитета по практике иммунизации,

– сказал Фаучи.

Кого будут прививать

Известно, что третью дозу прививки в первую очередь получат пожилые люди, а также лица со слабой иммунной системой.

Что говорят в ЕС и ВОЗ

Вместе с тем в Европейском Союзе говорят, что сейчас "нет необходимости" массовой прививки третьей дозой. В то же время дополнительные дозы могут быть нужны в отдельных случаях – например, для людей с ослабленной иммунной системой.

Во Всемирной организации здравоохранения теперь рекомендуют вводить бустерную дозу уязвимым группам населения. В то же время ВОЗ ранее хотели ввести запрет на ревакцинацию против коронавируса до конца сентября.

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