Администрация президента США Джо Байдена не будет жертвовать вакцины от коронавируса бедным странам, пока большинство американцев не получат прививки.

В администрации Байдена ожидают, что до конца июля будет достаточно доз вакцин для всех американцев, хотя для завершения прививок понадобится больше времени.

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Хотя мы не можем поделиться вакцинами сейчас, потому что сосредоточены на американских прививках, мы упорно работаем, чтобы поддержать COVAX в усилении глобальной вакцинации во всем мире и определить сроки, когда мы будем иметь достаточный запас в Соединенных Штатах и ​​сможем отдавать избыток вакцин,

– сказал он.

Это заявление появилось за день до того, как президент США Джо Байден присоединится к виртуальной встрече G7, где лидеры стран обсудят глобальное распространение вакцин.

Половина финансирования пойдет на субсидирование закупок доз вакцин для 92 бедных и развивающихся стран через программу COVAX. Оставшиеся 2 миллиарда долларов будут выделены в течение следующих двух лет на расширение производства и доставку вакцин, причем первые 500 миллионов долларов планируется предоставить быстро.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала