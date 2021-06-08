Мол, она заслуживает дальнейшего изучения. Такую информацию предоставили источники The Wall Street Journal, знакомые с засекреченным документом.

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Соответствующее исследование подготовили еще в мае 2020 года в Ливерморский национальной лаборатории Лоуренса в штате Калифорния.

Госдепартамент использовал его, когда проводил расследование происхождения коронавируса в последние месяцы президента Трампа у власти.

Справка. На сайте лаборатории указано, что она является "главной научно-исследовательской и опытно-конструкторской организацией для решения проблем национальной безопасности".

Накануне Байден приказал американским спецслужбам сообщить в течение нескольких недель, как появился вирус. Это вызвало новый интерес в Конгрессе США.

Политик пояснил, что разведка страны проверяет, возник ли COVID-19 в результате контакта человека с инфицированным животным или в результате лабораторной аварии.

Что этому предшествовало

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что администрация Байдена планирует "докопаться до правды" происхождение коронавируса.

Он подчеркнул, что Китай понесет ответственность за пандемию COVID-19. И отметил, что страна до сих пор не обеспечила "необходимую прозрачность".

В конце мая американские разведчики уведомили Белый дом о том, что владеют новыми данными о происхождении коронавируса.