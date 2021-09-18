Так, члены комиссии отклонили просьбу компании Pfizer о полном одобрении бустерных доз для людей в возрасте от 16 лет. При этом они рекомендовали разрешить экстренное использование для более узкой группы.

К теме Дефицит витамина D во время пандемии COVID-19: как это связано с депрессией

Кому могут разрешить использование бустерной дозы

Кроме людей в возрасте от 65, в группу высокого риска советуют включить:

медицинских работников,

учителей,

и других людей, которые рискуют заразиться во время работы.

Почему регулятор не одобрил бустерную дозу для всего населения

В FDA заявили, что пока недостаточно доказательств того, что третья доза вакцины против коронавируса является полностью безопасной. Использование третьей дозы на людях в возрасте от 65 лет позволили лишь из-за того, что они имеют самые высокие риски получить серьезное течение болезни и, вероятно, могут иметь более слабый иммунитет после первых двух прививок.

FDA проанализирует рекомендации комиссии для того, чтобы принять окончательное решение по бустерной дозе COVID-вакцины.

К слову, вакцинацию третьей дозой для групп риска уже используют в Израиле.