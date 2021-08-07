В США – новый всплеск коронавируса среди невакцинированных и детей: больницы бьют тревогу

В США резко ухудшилась эпидемическая ситуация – больницы бьют тревогу. Среди новых больных большое количество невакцинированных людей, а также детей.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что количество COVID-госпитализаций увеличилось более чем в три раза в течение месяца – с примерно 12 тысяч до почти 43 тысяч.

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Генеральный директор Ассоциации больниц Флориды Мэри Мэйхью объяснила ухудшение эпидемической ситуации распространением мутации коронавируса Дельта среди граждан, которые не вакцинировались.

По ее словам, во многих городах больницы страдают от наплыва инфицированных, некоторые из них уже фиксируют рекордное количество госпитализаций.

В Техасе больницы также готовятся к очередному всплеску COVID-19, отделения неотложной помощи уже задействованы на полную мощность, а в одном из медучреждений закончились места в палатах.

Пациентов размещают прямо в коридорах и залах ожидания.

К слову. Директор по вопросам здравоохранения округа Лос-Анджелес Барбара Феррер заявила, что невакцинированные люди в 19 раз уязвимее к вирусу, чем привитые.

Количество случаев заболевания также растет и среди несовершеннолетних. В некоторых районах страны детские больницы быстро заполняются.

Ситуация с коронавирусом в США