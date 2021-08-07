В США – новый всплеск коронавируса среди невакцинированных и детей: больницы бьют тревогу

7 августа 2021 , 23:21
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Источник:

USA Today

В США резко ухудшилась эпидемическая ситуация – больницы бьют тревогу. Среди новых больных большое количество невакцинированных людей, а также детей.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что количество COVID-госпитализаций увеличилось более чем в три раза в течение месяца – с примерно 12 тысяч до почти 43 тысяч.

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Генеральный директор Ассоциации больниц Флориды Мэри Мэйхью объяснила ухудшение эпидемической ситуации распространением мутации коронавируса Дельта среди граждан, которые не вакцинировались.

  • По ее словам, во многих городах больницы страдают от наплыва инфицированных, некоторые из них уже фиксируют рекордное количество госпитализаций.

В Техасе больницы также готовятся к очередному всплеску COVID-19, отделения неотложной помощи уже задействованы на полную мощность, а в одном из медучреждений закончились места в палатах.

  • Пациентов размещают прямо в коридорах и залах ожидания.

К слову. Директор по вопросам здравоохранения округа Лос-Анджелес Барбара Феррер заявила, что невакцинированные люди в 19 раз уязвимее к вирусу, чем привитые.

  • Количество случаев заболевания также растет и среди несовершеннолетних. В некоторых районах страны детские больницы быстро заполняются.

Ситуация с коронавирусом в США

  • заболели – 36 495 295 человек;
  • выздоровели – 29 848 907 пациентов;
  • умерли – 632 887 граждан.
Автор: Олег Васьків