Так, в штате Огайо объявили победителей лотереи, которую устроили среди людей, вакцинированных от коронавируса.

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Розыгрыш организовали, чтобы поощрить население штата активнее делать прививки.

Победительницей лотереи стала 22-летняя Эбигейл Бугенске из пригорода Цинциннати – она получит 1 миллион долларов. Чтобы претендовать на приз, жителям Огайо должно быть не меньше 18 лет.

Ранее подросток Джозеф Костелло также выиграл стипендию на обучение в колледже – этот приз разыгрывали среди вакцинированных подростков.

В общем по 1 миллиону долларов должны получить еще четверо вакцинированных жителей штата. На участие в лотерее на выигрыш 1 миллиона успели зарегистрироваться 2,7 миллиона человек.

На полную четырехлетнюю стипендию на обучение в университетах штата Огайо претендуют 100 тысяч подростков.

Губернатор штата Майк Девайн рассказал, что уже с 14 по 19 мая темпы вакцинации в Огайо ускорились на 94% среди людей в возрасте от 16 до 17 лет, на 46% среди лиц в возрасте 18 – 19 лет и на 55% среди тех, кому от 20 до 49 лет.