Мелиоидоз характеризуется развитием лихорадки, пневмонии, абсцессов. Тяжесть течения заболевания может варьироваться от легкой формы до генерализованной инфекции с сепсисом и смертью.

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Случаи смертельной инфекции

Случаи мелиоидоза в США выявили у четырех человек, в том числе одного ребенка с марта по июль. Два человека скончались, еще двое попали в больницу с тяжелыми симптомами.

Все пациенты не знакомы друг с другом и никогда не контактировали, однако генетическое тестирование показало, что бактериальные штаммы у всех четверых пострадавших очень похожи. Скорее всего, это означает общий источник инфекции, возможно, из-за импортных продуктов, напитков или чистящих средств.

Источники инфекции еще не нашли

Специалисты уже протестировали более ста образцов продуктов, почвы и воды в домах пациентов, но ничего не нашли. В CDC отметили, что инкубационный период после заражения Burkholderia pseudomallei может длиться несколько недель, что затрудняет поиск источника инфицирования.

Ранее эпидемиологи проявляли не более десяти случаев мелиоидоза, причем исключительно у людей, которые недавно вернулись из Юго-Восточной Азии, северной Австралии и других регионов, где встречается эта бактерия.

Накануне на территории Гвинеи зарегистрировали первого пациента с геморрагической лихорадкой Марбург. Ее еще называют "болезнь зеленых обезьян". Болезнь имеет высокий процент летальности – более 80%.