Так, FDA одобрило медицинское использование препарата Wegovy. Он предназначен для людей, страдающих от ожирения.
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Лекарства могут назначаться пациентам, чей избыточный вес привел к возникновению связанных с ожирением заболеваний, таких как диабет второго типа.
Препарат нужно принимать еженедельными инъекциями. Но отмечается, что при этом необходимо придерживаться низкокалорийной диеты и делать физические упражнения.
Как работает препарат Wegovy
Активный компонент препарата – семаглутид, который разработали в компании Novo Nordisk для помощи больным диабетом. Это синтетический аналог человеческого глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1) – гормона, который в нормальных условиях вырабатывается в ответ на потребление пищи и регулирует множество процессов, связанных с ее перевариванием.
У диабетиков семаглутид стимулирует выработку инсулина, что позволяет поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови. Также этот пептид снижает потребление энергии путем снижения аппетита и тяги к пище, в частности к жирным и высококалорийным продуктам.
Что показали исследования препарата:
- Безопасность и эффективность препарата проверялись во время четырех 68-недельных исследований.
- В этих четырех исследованиях Wegovy получали более 2600 пациентов.
- Еще более 1 500 пациентов получали плацебо.
- В результате люди без диабета, которым кололи препарат, потеряли в среднем на 12,4% больше избыточной массы, чем люди, которые получали плацебо.
- Зато диабетики, получавшие Wegovy, худели на 6,2% быстрее, чем люди, которые вводили ложные лекарства.
Что известно о побочных эффектах Wegovy
Как и у любых медицинских препаратов, у этого также есть побочные эффекты, в частности: тошнота, головокружение, боли в животе, запоры, головная боль, усталость, диспепсия (расстройство желудка), вздутие живота, отрыжка и гипогликемия (низкий уровень сахара в крови).
У пациентов с диабетом 2 типа: метеоризм, гастроэнтерит (кишечная инфекция) и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (тип расстройства пищеварения).
Поэтому принимать лекарства рекомендуют исключительно под наблюдением врача.