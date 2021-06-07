В США одобрили первые уколы от ожирения: как они работают

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на применение препарата для избавления от лишнего веса. Это революционные лекарства, которые могут упростить и даже спасти жизнь многим людям с ожирением.

Так, FDA одобрило медицинское использование препарата Wegovy. Он предназначен для людей, страдающих от ожирения.

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Лекарства могут назначаться пациентам, чей избыточный вес привел к возникновению связанных с ожирением заболеваний, таких как диабет второго типа.

Препарат нужно принимать еженедельными инъекциями. Но отмечается, что при этом необходимо придерживаться низкокалорийной диеты и делать физические упражнения.

Как работает препарат Wegovy

Активный компонент препарата – семаглутид, который разработали в компании Novo Nordisk для помощи больным диабетом. Это синтетический аналог человеческого глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1) – гормона, который в нормальных условиях вырабатывается в ответ на потребление пищи и регулирует множество процессов, связанных с ее перевариванием.

У диабетиков семаглутид стимулирует выработку инсулина, что позволяет поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови. Также этот пептид снижает потребление энергии путем снижения аппетита и тяги к пище, в частности к жирным и высококалорийным продуктам.

Что показали исследования препарата:

Безопасность и эффективность препарата проверялись во время четырех 68-недельных исследований.

В этих четырех исследованиях Wegovy получали более 2600 пациентов.

Еще более 1 500 пациентов получали плацебо.

В результате люди без диабета, которым кололи препарат, потеряли в среднем на 12,4% больше избыточной массы, чем люди, которые получали плацебо.

Зато диабетики, получавшие Wegovy, худели на 6,2% быстрее, чем люди, которые вводили ложные лекарства.

Что известно о побочных эффектах Wegovy

Как и у любых медицинских препаратов, у этого также есть побочные эффекты, в частности: тошнота, головокружение, боли в животе, запоры, головная боль, усталость, диспепсия (расстройство желудка), вздутие живота, отрыжка и гипогликемия (низкий уровень сахара в крови).

У пациентов с диабетом 2 типа: метеоризм, гастроэнтерит (кишечная инфекция) и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (тип расстройства пищеварения).

Поэтому принимать лекарства рекомендуют исключительно под наблюдением врача.