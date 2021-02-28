Правительство США официально разрешило людям старше 18 лет применять вакцину против коронавируса от компании Johnson & Johnson. Она существенно отличается от других тем, что для прививки достаточного одного укола.

Препарат от Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S) стал третьим разрешенным в Соединенных Штатах Америки. Ранее одобрение получили Moderna и BioNTech / Pfizer.

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В США одобрили вакцину от Johnson & Johnson

27 февраля правительство США поддержало позицию Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое рекомендовало разрешить в стране применения вакцины против COVID-19 фирмы Johnson & Johnson.

В CNN рассказали, что эту вакцину тестировали на 44 тысячах человек. Исследования показали, что после прививки очень редко бывают побочные реакции, а общая эффективность вакцины – 66%.

Важно то, что эти исследования уже учитывают новые штаммы – бразильский, южноафриканский и английский. В Pfizer и Moderna эффективность достигает примерно 95%, но ее исследовали еще тогда, когда новые штаммы не были изучены.

Заметим, что предварительный договор о поставках вакцины от Johnson & Johnson заключил и Евросоюз.



16 февраля EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам) получило официальную заявку компании на предоставление разрешения. До середины марта ее могут одобрить, причем производство вакцины также будет происходить в Европе – на мощностях Janssen (дочернего предприятия Johnson & Johnson в Бельгии).

Особенности препарата от Johnson & Johnson

Для прививки нужно сделать только один укол (проще организовать процесс прививания).

Хранить вакцину можно в обычных холодильниках (легко транспортировать и хранить).