В США одобрили третью COVID-вакцину: ее надо колоть только один раз
Правительство США официально разрешило людям старше 18 лет применять вакцину против коронавируса от компании Johnson & Johnson. Она существенно отличается от других тем, что для прививки достаточного одного укола.
Источник:DW
Препарат от Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S) стал третьим разрешенным в Соединенных Штатах Америки. Ранее одобрение получили Moderna и BioNTech / Pfizer.
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В США одобрили вакцину от Johnson & Johnson
27 февраля правительство США поддержало позицию Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое рекомендовало разрешить в стране применения вакцины против COVID-19 фирмы Johnson & Johnson.
В CNN рассказали, что эту вакцину тестировали на 44 тысячах человек. Исследования показали, что после прививки очень редко бывают побочные реакции, а общая эффективность вакцины – 66%.
Важно то, что эти исследования уже учитывают новые штаммы – бразильский, южноафриканский и английский. В Pfizer и Moderna эффективность достигает примерно 95%, но ее исследовали еще тогда, когда новые штаммы не были изучены.
Особенности препарата от Johnson & Johnson
- Для прививки нужно сделать только один укол (проще организовать процесс прививания).
- Хранить вакцину можно в обычных холодильниках (легко транспортировать и хранить).
Сравнение известных вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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