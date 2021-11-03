В США одобрили вакцинацию против коронавируса для детей в возрасте от 5 лет

Органы здравоохранения США окончательно одобрили вакцину Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Препарат могут начать использовать уже с 3 ноября.

Врач и директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски заявила, что такие covid-прививки будут доступны для 28 миллионов детей.

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Она сообщила, что в стране возросло количество случаев госпитализации детей со штаммом Дельта. Между тем вынужденное закрытие школ привело к негативным последствиям, которые сказались на социальном и психическом здоровье детей. Поэтому Валенски подчеркнула, что вакцинация среди детского населения поможет изменить ситуацию.

Как мама, я призываю родителей поговорить со своим педиатром, школьной медсестрой или местным фармацевтом, чтобы узнать больше о вакцине и важность вакцинации своих детей,

– заявила она.

Джо Байден заявил, что дозы вакцины для детей уже начали поступать в тысячи населенных пунктов США.

Программа (вакцинации детей – 24 канал) будет расширяться в ближайшие дни и будет полностью запущена в течение недели с 8 ноября,

– говорится в сообщении Белого дома.

Также Правительство обещает, что вакцинация детей будет происходить "просто и удобно".

Особенности вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США позволило вводить 10 микрограмм вакцины Pfizer для детей младшего возраста. Для понимания – начальная вакцинация для детей в возрасте от 12 лет и старше составляет 30 мкг.

Вакцинация детей против COVID-19 в мире: последние новости

В мае регуляторы США, ЕС и Великобритании одобрили вакцину Pfizer для подростков от 12 до 15 лет.

С 6 сентября Куба стала первой страной в мире, где вакцинировали детей в возрасте от 2 лет от COVID-19.

В Словакии вакцинация теперь доступна для всех школьников в возрасте от 5 лет, а в Камбодже и Чили – от 6.

Компании Pfizer и BioNTech запросили лицензию у Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) для вакцинации детей в возрастной группе от 5 до 11 лет.

Зато в Китае и Аргентине прививают уже в возрасте от 3 лет.

Согласно статистике, уже более 78% американцев в возрасте от 12 лет получили хотя бы одну прививку против коронавируса.