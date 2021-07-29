Что известно о новом препарате

Semglee является так называемым биосимиляром-аналогом эталонного препарата без каких-либо клинически значимых различий. Это означает равную эталонному эффективность и безопасность препарата.

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Чтобы получить статус биосимиляра, клинические исследования должны показать, что в случае, если пациенты переходят с оригинального препарата на биоаналог, побочных эффектов не будет.

Таким образом, переход на биоаналог не требует одобрения врача и пациент может принять решение самостоятельно.

Начальная стоимость биосимиляров в США обычно на 15 – 35% ниже, чем стоимость оригинального препарата.

Это очень важный фактор, который расширяет доступность лекарств для миллионов людей с диабетом. Semglee вводится подкожно один раз в день.

В США Semglee одобрен для использования для лечения сахарного диабета первого и второго типов. Во всем мире от обоих видов заболевания страдают более 420 миллионов взрослых и детей.