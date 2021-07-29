В США официально одобрили биоаналог инсулина: он значительно дешевле
Источник:FDA
Биоаналог имеет идентичное оригинальному препарату действие, однако его рыночная стоимость будет существенно ниже. Американский регулятор FDA одобрил биоаналог инсулина гларгина – препарат Semglee компании Biocon.
Что известно о новом препарате
Semglee является так называемым биосимиляром-аналогом эталонного препарата без каких-либо клинически значимых различий. Это означает равную эталонному эффективность и безопасность препарата.
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Чтобы получить статус биосимиляра, клинические исследования должны показать, что в случае, если пациенты переходят с оригинального препарата на биоаналог, побочных эффектов не будет.
Таким образом, переход на биоаналог не требует одобрения врача и пациент может принять решение самостоятельно.
Начальная стоимость биосимиляров в США обычно на 15 – 35% ниже, чем стоимость оригинального препарата.Это очень важный фактор, который расширяет доступность лекарств для миллионов людей с диабетом. Semglee вводится подкожно один раз в день.
В США Semglee одобрен для использования для лечения сахарного диабета первого и второго типов. Во всем мире от обоих видов заболевания страдают более 420 миллионов взрослых и детей.
Что нужно знать о диабете?
Диабет типа 1 и 2 возникает, когда организм не может должным образом воспринимать и перерабатывать глюкозу. Сахар, а именно глюкоза, накапливается в крови и не попадает в необходимые клетки, что может привести к серьезным осложнениям. Оба типа диабета могут быть причиной сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек, снижения зрения, неврологических состояний, повреждения сосудов и органов.