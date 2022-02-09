В США Омикрон обнаружили у диких животных
Источник:ScienceAlert
Исследователи из Пенсильванского государственного университета обнаружили Омикрон у около 20 белохвостых оленей на Стейтен-Айленде.
Эксперты обеспокоены тем, что олени могут быть резервуаром для коронавируса даже после того, как COVID-19 станет эндемическим среди людей. Ведь таким образом коронавирус с легкостью может мутировать у животных, а затем снова распространиться на людей.
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Ученые обнаружили коронавирус примерно у одной трети белохвостых оленей в Айове, чьи образцы проанализировали в период с сентября 2020 по январь 2021 года. Другая исследовательская группа обнаружила вирус у одной трети оленей в Огайо.
Мы не ожидали обнаружить такой уровень широко распространенной инфекции,
– отметил заместитель директора лаборатории диагностики животных в Пенсильвании Суреш Кучипуди.
Пока ученые не знают, могут ли олени передавать COVID-19 людям. Но вполне вероятно, что олень может передать вирус человеку через промежуточного хозяина, такого как грызун или домашнее животное.
Что известно о коронавирусе у оленей
- 27 августа в Национальной лаборатории ветеринарных служб Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов впервые заявили, что у белохвостых оленей из Огайо обнаружили коронавирус.
- В начале декабря о вспышке коронавируса среди оленей сообщили и в Канаде.
- Исследовательская группа предположила, что белохвостые олени заразились экологическим путем – возможно, при употреблении загрязненной воды. Исследования показали, что вирус выделяется с калом человека и присутствует в сточных водах.
- В январе 2022 года удалось подтвердить, что COVID-19 не только передается оленям от человека, но и распространяется среди самих оленей (их в США – 30 миллионов). Дело в том, что олени путешествуют стадами и касаются носами. Именно это может способствовать распространению коронавируса среди этих животных.