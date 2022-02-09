В США Омикрон обнаружили у диких животных

Исследователи из Пенсильванского государственного университета обнаружили Омикрон у около 20 белохвостых оленей на Стейтен-Айленде.

Эксперты обеспокоены тем, что олени могут быть резервуаром для коронавируса даже после того, как COVID-19 станет эндемическим среди людей. Ведь таким образом коронавирус с легкостью может мутировать у животных, а затем снова распространиться на людей.

К теме Хомячки могут передавать коронавирус людям: новое исследование

Ученые обнаружили коронавирус примерно у одной трети белохвостых оленей в Айове, чьи образцы проанализировали в период с сентября 2020 по январь 2021 года. Другая исследовательская группа обнаружила вирус у одной трети оленей в Огайо.

Мы не ожидали обнаружить такой уровень широко распространенной инфекции,

– отметил заместитель директора лаборатории диагностики животных в Пенсильвании Суреш Кучипуди.

Пока ученые не знают, могут ли олени передавать COVID-19 людям. Но вполне вероятно, что олень может передать вирус человеку через промежуточного хозяина, такого как грызун или домашнее животное.

Что известно о коронавирусе у оленей