Китай призвали к ответственности
Текст доклада опубликовал старший республиканец Комитета по иностранным делам Майкл Маккол. Он подчеркнул, что власти США должны призвать Китай к ответственности.
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В частности, республиканцы считают, что Конгресс должен наложить санкции на ученых из Уханьской лаборатории, а также на представителей Коммунистической партии Китая.
Детали
В причастности к произошедшему обвиняют и зоолога Питера Дасзака, который представлял США в составе международной группы экспертов. Республиканцы считают, что он должен предстать перед судом.
Обратите внимание! Всемирная организация здравоохранения требует контроля над лабораториями в Китае, в которых и установили первые случаи COVID-19. Все для того, чтобы выяснить происхождение коронавируса.
Что известно о происхождении COVID-19
- В марте 2021 года ВОЗ обнародовала доклад о 4 возможных сценариях появления коронавируса. Самым вероятным вариантом считают передачу вируса от летучих мышей к людям через какое-то другое животное.
- Зато в Государственном департаменте США не удовлетворены результатами расследования. Предварительно там уже подготовили отчет о происхождении COVID-19. В нем указали, что гипотеза происхождения вируса из лаборатории в китайском Ухане правдоподобная, поэтому ее необходимо исследовать тщательнее.
- Между тем Китай прекратил сотрудничество с ВОЗ по исследованию происхождения вируса, правительство страны не допустило исследователей организации к некоторым объектам.