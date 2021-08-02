В США опубликовали доказательства утечки COVID-19 из лаборатории Китая

В Комитете по иностранным делам США опубликовали часть расследования о происхождении коронавируса. В докладе говорится, что SARS-CoV-2 распространился по миру в результате утечки из Уханьского Института вирусологии.

Китай призвали к ответственности

Текст доклада опубликовал старший республиканец Комитета по иностранным делам Майкл Маккол. Он подчеркнул, что власти США должны призвать Китай к ответственности.

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В частности, республиканцы считают, что Конгресс должен наложить санкции на ученых из Уханьской лаборатории, а также на представителей Коммунистической партии Китая.

Детали

В причастности к произошедшему обвиняют и зоолога Питера Дасзака, который представлял США в составе международной группы экспертов. Республиканцы считают, что он должен предстать перед судом.

Обратите внимание! Всемирная организация здравоохранения требует контроля над лабораториями в Китае, в которых и установили первые случаи COVID-19. Все для того, чтобы выяснить происхождение коронавируса.

Что известно о происхождении COVID-19