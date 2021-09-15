В США возросла смертность от коронавируса
На каждых 500 американцев приходится один умерший от коронавируса с момента первого случая заражения в стране.
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Языком цифр:
- По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию 14 сентября в США от коронавируса умерло почти 664 тысяч человек.
- По данным Бюро переписи населения США, население США по состоянию на апрель 2020 года составляло 331,4 миллиона человек.
Количество желающих вакцинироваться все меньше
В США вакцинировано против коронавируса 54% населения страны. Однако, количество желающих сделать прививку снизилось за последний месяц.
Эксперты в области здравоохранения назвали вакцинацию лучшим источником защиты от вируса, отметив, что большинство людей, госпитализированных с коронавирусом и умерших от него, не вакцинированы.
Актуальная статистика распространения COVID-19 в США
- Сейчас в США господствуюет штамм Дельта, на него приходится 51% процент случаев заражений.
- Количество пациентов с COVID-19 в больницах США в августе было почти на 300% выше, чем в это время в прошлом году. Также теперь на 86% выше смертность от коронавируса.
- США являются лидером среди стран, где ежедневно выявляют больше всего случаев COVID-19.
- По состоянию на 15 сентября в США зафиксировали 41 365 255 случаев инфицирования коронавирусом.
- Общее количество смертей от коронавирусной инфекции в США составляет 663 936 человек.