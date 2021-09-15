В США от коронавируса умер каждый 500-й житель

В США выросло среднее количество суточных случаев заболевания COVID-19. Кроме того, увеличилось и число летальных случаев вследствие инфицирования – показатель смертности увеличился на 30%

В США возросла смертность от коронавируса

На каждых 500 американцев приходится один умерший от коронавируса с момента первого случая заражения в стране.

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Языком цифр:

По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию 14 сентября в США от коронавируса умерло почти 664 тысяч человек.

По данным Бюро переписи населения США, население США по состоянию на апрель 2020 года составляло 331,4 миллиона человек.

Количество желающих вакцинироваться все меньше

В США вакцинировано против коронавируса 54% населения страны. Однако, количество желающих сделать прививку снизилось за последний месяц.

Эксперты в области здравоохранения назвали вакцинацию лучшим источником защиты от вируса, отметив, что большинство людей, госпитализированных с коронавирусом и умерших от него, не вакцинированы.

Актуальная статистика распространения COVID-19 в США