В США от коронавируса умерло больше людей, чем от испанки в 1918 году

Больше всего инфицированных коронавирусом с начала пандемии обнаружили в США – более 42 миллионов. Всего недуг унес жизни более 676 тысяч американцев. Несмотря на все медицинские достижения, пандемия COVID-19 убила больше американцев, чем пандемия испанского гриппа в 1918 году.

Считается, что от испанки умерло более 50 миллионов человек, из которых 675 000 – в США. В 1918 году болезнь вызвала наибольшую по смертности пандемию гриппа в истории человечества.

Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

В целом, по состоянию на 21 сентября в мире обнаружили более 229 миллионов больных коронавирусом. Более 4,7 миллиона из которых, к сожалению, умерли.

Мы надеялись, что в 2020 году мы точно не совершим множество ошибок, которые мы допустили в 1918 году, но мы их сделали,

– заявил эпидемиолог Стивен Кисслер из Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Чем отличаются две пандемии

Население. Население США сейчас втрое больше, чем было в 1918 году. Так, хотя число погибших от коронавируса может быть выше, пандемия гриппа 1918 года, пожалуй, убила больше американцев в процентном соотношении.

Доступность вакцины. В 1918 году не было вакцины против испанки, а вакцины против COVID-19 уже широко доступны. Несмотря на это, миллионы людей все еще остаются невакцинированными.

В Соединенных Штатах вакцины против COVID-19 начали распространяться среди определенных групп в середине декабря 2020 года – через 9 месяцев после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.

К моменту появления вакцины от COVID-19 уже умерли более 298 тысяч американцев.

Распространение дезинформации. Самый большой недостаток сейчас связан с большим технологическим прогрессом. Это дает возможность получать данные от официальных регуляторов, но это также означает, что мы можем быстро распространять фейки.

К теме Испанка: симптомы жуткой болезни и сколько людей умерло

Что общего между пандемиями

Уязвимость молодого населения. Сейчас молодые и здоровые также могут сильно пострадать от пандемии, но в группе риска – пожилые люди.

Во время пандемии гриппа 1918 года "высокая смертность среди здоровых людей, в том числе в возрастной группе от 20 до 40 лет, была уникальной особенностью этой пандемии".

Примерно две трети смертей от пандемии 1918 года приходилось на людей в возрасте от 18 до 50 лет. Средний возраст смерти от испанки был 28 лет.

Вирусы, вероятно, могут распространяться еще долго после пандемии. Всемирная организация здравоохранения определяет пандемию как "всемирное распространение новой болезни. Хотя испанка прошла тремя волнами с весны 1918 до лета 1919 года, вирус сезонно появлялся в течение 38 лет после завершения пандемии.

Как отличить грипп, простуду от коронавируса / данные: ВОЗ / инфографика 24 канал