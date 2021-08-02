В США открывают первую клинику для лечения постковидного синдрома
Источник:Stanford Medicine
Согласно статистике, около 30% людей испытывают хотя бы один симптом COVID-19 в течение нескольких месяцев после болезни. В США открывают первую клинику, которая специализируется на лечении людей с так называемым Long-COVID.
Такое заведение реализовали на базе Стэнфордского университета. Специалисты стремятся изменить подход по уходу за людьми с постковидним синдромом и разработать комплексную терапию.
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Многочисленные исследования указывают на то, что постковидний синдром характерен для многих переболевших в течение нескольких месяцев и даже года после заражения. К примеру, в одном из таких исследований сообщается, что 30% переболевших живут с выраженными симптомами COVID-19 в течение 9 месяцев после болезни.
Данные другой работы показывают, что половина пациентов с Long-COVID (участники представляли 56 стран) не могли вернуться в прежний ритм и работать полный день в течение полугода после болезни.
Ученые из Стэнфорда также проводили собственные исследования и установили, что 70% госпитализированных с COVID-19 пациентов сохранили хотя бы один симптом в течение нескольких месяцев.
Среди основных симптомов постковидного синдрома выделяют:
- хроническую усталость,
- головокружение,
- расстройства настроения,
- одышку,
- головную боль,
- диарею,
- учащенное сердцебиение,
- нарушения слуха и тому подобное.
Осложнения могут проявляться во многих системах организма, учитывая сердечно-сосудистую, эндокринную, нервную, пищеварительную и скелетно-мышечную.
В клинику, которая специализируется на Long-COVID, войдут многие специалисты, в том числе кардиолог, пульмонолог, гематолог и аудиолог.
Если врачам удастся собрать больше клинических данных при уходе за пациентами, это поможет лучше прогнозировать осложнения болезни и вовремя планировать профилактические мероприятия.