Одобрение Moderna для подростков отложили

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) зафиксировало нарушение нормальной работы сердца в сравнении с использованием вакцины Pfizer, поэтому пока одобрение Moderna для подростков – отложили.

Внимание Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят

Фармакологическая компания обратилась в FDA для получения официальной информации.

В то же время представители FDA отметили, что польза от вакцинации против COVID-19 перевешивает любые риски. Сейчас замедлять темпы вакцинации нельзя!

Что известно об осложнениях

Предварительно в Центре контроля и профилактики заболеваний (CDC) подтвердили, что у молодых мужчин после прививок против коронавируса препаратами Pfizer и Moderna может возникнуть миокардит (воспаление сердечной мышцы).

Миокардит – что это? Миокардит – это воспалительное заболевание миокарда, которое возникает вследствие влияния различных факторов и сопровождается инфильтрацией иммунными клетками и некрозом кардиомиоцитов. Признаками миокардита могут быть одышка, повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение, боли в области сердца. Эти симптомы, как правило, проявляются в течение недели – двух после получения второй дозы вакцины.

Актуально о вакцинации детей против COVID-19