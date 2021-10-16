В США отложили одобрение Moderna для вакцинации подростков: причина
Источник:WSJ
В США пока отсрочили одобрение препарата Moderna для вакцинации людей до 18 лет. Сейчас идет проверка связи между вакцинацией и редкими ишемическими нарушениями у молодых парней после второй прививки этим препаратом.
Одобрение Moderna для подростков отложили
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) зафиксировало нарушение нормальной работы сердца в сравнении с использованием вакцины Pfizer, поэтому пока одобрение Moderna для подростков – отложили.
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Фармакологическая компания обратилась в FDA для получения официальной информации.
В то же время представители FDA отметили, что польза от вакцинации против COVID-19 перевешивает любые риски. Сейчас замедлять темпы вакцинации нельзя!
Что известно об осложненияхПредварительно в Центре контроля и профилактики заболеваний (CDC) подтвердили, что у молодых мужчин после прививок против коронавируса препаратами Pfizer и Moderna может возникнуть миокардит (воспаление сердечной мышцы).
Миокардит – это воспалительное заболевание миокарда, которое возникает вследствие влияния различных факторов и сопровождается инфильтрацией иммунными клетками и некрозом кардиомиоцитов.
Признаками миокардита могут быть одышка, повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение, боли в области сердца. Эти симптомы, как правило, проявляются в течение недели – двух после получения второй дозы вакцины.
Актуально о вакцинации детей против COVID-19
- В Европе сейчас рассматривают вакцинацию детей против коронавируса в возрасте от 5 до 12 лет препаратом Pfizer и BioNTech.
- В мае регуляторы в США и ЕС одобрили вакцину Pfizer для подростков от 12 до 15 лет.
- В Великобритании также начали вакцинацию подростков против COVID-19.
- С 6 сентября Куба стала первой страной в мире, где вакцинировали детей в возрасте от 2 лет от COVID-19.
- В Словакии вакцинация теперь доступна для всех школьников в возрасте от 5 лет.