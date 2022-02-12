В США отложили одобрение вакцинации детей до 5 лет

Регулятор США отложил одобрение вакцинации против коронавируса детей от 5 лет препаратом Pfizer.

FDA пока не рекомендует вакцинацию против COVID-9 детей до 5 лет

Соответствующее решение приняло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

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Дети младше 5 лет – это единственная категория населения в США, которую пока не вакцинируют против коронавируса.

Это не окончательное решение

Предварительно комиссия должна была встретиться 15 февраля и решить, должны ли дети младше 5 лет получать вакцину Pfizer в двух дозах. Однако в FDA решили, что отложат это решение до тех пор, пока не получат больше данных о вакцинации этой возрастной категории, в частности, эффективность трех доз препарата.

Мы сообщим обновленную информацию о сроках проведения заседания консультативного комитета, как только получим дополнительные данные о третью дозу в этой возрастной группе после клинического испытания,

– говорится в заявлении FDA.

Известно, что такие данные на основе клинических испытаний Pfizer и BioNTech ожидают получить в начале апреля.

Вакцинация подростков эффективна

К слову, в США предварительно одобрили бустерные прививки для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов позволило для этого использовать вакцину Pfizer.

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