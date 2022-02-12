В США отложили одобрение вакцинации детей до 5 лет
Источник:CBS News
Регулятор США отложил одобрение вакцинации против коронавируса детей от 5 лет препаратом Pfizer.
FDA пока не рекомендует вакцинацию против COVID-9 детей до 5 лет
Соответствующее решение приняло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
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Дети младше 5 лет – это единственная категория населения в США, которую пока не вакцинируют против коронавируса.
Это не окончательное решение
Предварительно комиссия должна была встретиться 15 февраля и решить, должны ли дети младше 5 лет получать вакцину Pfizer в двух дозах. Однако в FDA решили, что отложат это решение до тех пор, пока не получат больше данных о вакцинации этой возрастной категории, в частности, эффективность трех доз препарата.
Мы сообщим обновленную информацию о сроках проведения заседания консультативного комитета, как только получим дополнительные данные о третью дозу в этой возрастной группе после клинического испытания,
– говорится в заявлении FDA.
Известно, что такие данные на основе клинических испытаний Pfizer и BioNTech ожидают получить в начале апреля.
Вакцинация подростков эффективна
К слову, в США предварительно одобрили бустерные прививки для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов позволило для этого использовать вакцину Pfizer.
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