Вакцинацию Johnson&Johnson продолжат
Далее каждый отдельный штат будет принимать решение о возобновлении использования этой вакцины.
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Решение, которое позволяет возобновить использование вакцины было принято после соответствующих рекомендаций панели экспертов по итогам их голосования,
– говорится в сообщении.
Теперь каждый отдельный штат будет принимать решение о возобновлении использования вакцины. Этот процесс может занять несколько дней.
Что известно о проверке вакцины
Раньше за восстановления вакцинации препаратом людей старше 18 лет проголосовали 10 членов экспертного совета. Против высказались четыре эксперта, один воздержался.
Большинство членов экспертного совета сошлись во мнении о том, что плюсы применения вакцины перевешивают риск возможных побочных эффектов. При этом они рекомендовали предупреждать о возможной опасности людей из групп риска.
Почему приостанавливали вакцинацию препаратом
Управление по санитарному надзору за качеством медикаментов (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson из-за случаев образования тромбов.
Да, у 6 человек в течение 2 недель после вакцинации против коронавируса образовались тромбы. Все эти пациенты – женщины в возрасте от 18 до 48 лет. К сожалению, одна женщина умерла, другую госпитализировали в критическом состоянии.
Главное о вакцине Johnson & Johnson
Официальное название вакцины – Ad26.COV2.S. По данным FDA, препарат является эффективным в 66 – 67% случаев, если речь идет о предотвращении заболевания "умеренной" тяжести, и в 77 – 85% случаев, если речь идет о предотвращении тяжелых случаев.
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала именно вакцину производства Johnson&Johnson в странах, где циркулируют различные штаммы коронавируса – препарат эффективен против мутировавших версий SARS-CoV-2.