Вакцинацию Johnson&Johnson продолжат

Далее каждый отдельный штат будет принимать решение о возобновлении использования этой вакцины.

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Решение, которое позволяет возобновить использование вакцины было принято после соответствующих рекомендаций панели экспертов по итогам их голосования,

– говорится в сообщении.

Теперь каждый отдельный штат будет принимать решение о возобновлении использования вакцины. Этот процесс может занять несколько дней.

Что известно о проверке вакцины

Раньше за восстановления вакцинации препаратом людей старше 18 лет проголосовали 10 членов экспертного совета. Против высказались четыре эксперта, один воздержался.

Большинство членов экспертного совета сошлись во мнении о том, что плюсы применения вакцины перевешивают риск возможных побочных эффектов. При этом они рекомендовали предупреждать о возможной опасности людей из групп риска.

Почему приостанавливали вакцинацию препаратом

Управление по санитарному надзору за качеством медикаментов (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson из-за случаев образования тромбов.

Да, у 6 человек в течение 2 недель после вакцинации против коронавируса образовались тромбы. Все эти пациенты – женщины в возрасте от 18 до 48 лет. К сожалению, одна женщина умерла, другую госпитализировали в критическом состоянии.

Главное о вакцине Johnson & Johnson

Официальное название вакцины – Ad26.COV2.S. По данным FDA, препарат является эффективным в 66 – 67% случаев, если речь идет о предотвращении заболевания "умеренной" тяжести, и в 77 – 85% случаев, если речь идет о предотвращении тяжелых случаев.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала именно вакцину производства Johnson&Johnson в странах, где циркулируют различные штаммы коронавируса – препарат эффективен против мутировавших версий SARS-CoV-2.