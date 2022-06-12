На основе научных данных CDC решило, что пора снять ограничения. Ведомство проанализирует правильность решения через 90 дней и продолжит оценивать ситуацию на постоянной основе.

США отменяет тестирование на коронавирус для путешественников из-за границы, – СМИ

CDC может вернуть ограничение

Авиакомпании и туристическая индустрия долго настаивали на снятии ограничений в США. Всплеск штамма коронавируса Омикрон в ноябре побудил администрацию Байдена усилить ограничения для летящих в США людей, требуя отрицательного теста на день до поездки.

Теперь этих ограничений нет. Но CDC может в любой момент вернуть правила тестирования в зависимости от появления новых штаммов коронавируса.

Если возникнет необходимость восстановить требование о тестировании перед отъездом — в том числе из-за нового варианта, вызывающего беспокойство – CDC без колебаний примет меры.

– сообщили в ведомстве.

При этом в CDC отметили, что все же рекомендуют проводить тестирование перед любым авиаперелетом.

Симптомы коронавируса

Легкое течение болезни или недуг на начальных стадиях предпочтительно характеризуется:

Невысокой горячкой (до 38° C), подвергающейся коррекции;

Насморком и/или заложенностью носа;

головной болью;

Болью в горле;

миалгией (болем в мышцах);

кашлем без признаков дыхательной недостаточности (таких как затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений, кровохарканье);

Желудочно-кишечными проявлениями (тошнота, рвота, диарея) без признаков обезвоживания;

Отсутствием изменений психического состояния (нарушение сознания, вялость)

Искажение обоняния (дизосмия), вкуса (дизгевзия) и/или потерей обоняния (аносмия), вкуса (авгезия).

В Минздраве обратили внимание, что это не исчерпывающий перечень, поскольку COVID-19 мутирует, поэтому симптомы могут изменяться. Поэтому нужно делать тест при любых признаках острой респираторной инфекции. Только так можно точно определить, болеете ли вы COVID-19 или у вас обычная простуда.

Ранее сообщалось, что количество смертей из-за COVID-19 может превышать официальные данные в три раза . Так, анализ показывает, что к 31 декабря 2021 года глобальная избыточная смертность из-за пандемии могла составлять 18,2 миллиона человек, что более чем втрое превышает официальную цифру. По оценкам, в 21 стране уровень лишней смертности превосходит 300 на 100 000 населения.

Обратите внимание! Вакцинация против COVID-19 значительно снижает риск осложнений или смерти вследствие болезни. Сейчас в Украине есть вакцины против коронавируса. Записаться на вакцинацию можно в регистратуре удобного для вас пункта прививки, через своего семейного врача или в приложении Helsi.