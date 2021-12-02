Бустерные прививки в США

Это связано с планами по борьбе с новым штаммом коронавируса Омикрон. Администрация Байдена считает, что использование бустерных уколов самое эффективное средство борьбы с COVID-19 этой зимой.

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Медицинские эксперты говорят, что бустеры обеспечивают улучшенную и более длительную защиту от COVID-19, в частности от новых вариантов. Однако, как уже существующие препараты влияют на новый штамм Омикрон – пока неизвестно. В ЕС сообщили, что все же они, вероятно, определенный уровень защиты таки предоставят.

В настоящее время около 100 миллионов американцев имеют право на бустеры, согласно текущей политике США. Сейчас почти 42 миллионов американцев получили ревакцинацию. Примерно половина из них – старики.

Внимание! Министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что в Украине также планируют проводить прививки бустерною дозой вакцин против COVID-19. В частности, он подчеркнул, что украинский Минздрав действует в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Они указывают на то, что делать бустерные дозы стоит после того, как стандартный курс вакцинации получит как можно больше населения.

План Байдена

По словам президента США, будущая стратегия будет бороться с вирусом "не с помощью ограничений или запретов, а с помощью более распространенных вакцинаций, бустеров, тестирования".

План включает требование к частным страховщикам покрывать стоимость тестов на COVID-19 дома и ужесточить требования к тестированию для людей, которые въезжают в США, независимо от их статуса прививки.

Что такое бустерная вакцинация Бустерную дозу могут потребовать все люди, прошедшие вакцинацию, у которых после определенного времени снизится иммунный ответ к коронавирусу. Ее вводят через пол года после вакцинации, тогда как дополнительную дозу – через 28 дней.



Почему важно вакцинироваться / инфографика 24 канала