Бустерные прививки в США
Это связано с планами по борьбе с новым штаммом коронавируса Омикрон. Администрация Байдена считает, что использование бустерных уколов самое эффективное средство борьбы с COVID-19 этой зимой.
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Медицинские эксперты говорят, что бустеры обеспечивают улучшенную и более длительную защиту от COVID-19, в частности от новых вариантов. Однако, как уже существующие препараты влияют на новый штамм Омикрон – пока неизвестно. В ЕС сообщили, что все же они, вероятно, определенный уровень защиты таки предоставят.
В настоящее время около 100 миллионов американцев имеют право на бустеры, согласно текущей политике США. Сейчас почти 42 миллионов американцев получили ревакцинацию. Примерно половина из них – старики.
По словам президента США, будущая стратегия будет бороться с вирусом "не с помощью ограничений или запретов, а с помощью более распространенных вакцинаций, бустеров, тестирования".
План включает требование к частным страховщикам покрывать стоимость тестов на COVID-19 дома и ужесточить требования к тестированию для людей, которые въезжают в США, независимо от их статуса прививки.
Что такое бустерная вакцинацияБустерную дозу могут потребовать все люди, прошедшие вакцинацию, у которых после определенного времени снизится иммунный ответ к коронавирусу. Ее вводят через пол года после вакцинации, тогда как дополнительную дозу – через 28 дней.
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