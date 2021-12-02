В США планируют начать срочную кампанию по вакцинации: почему такая спешка

В четверг, 2 декабря, президент США Джо Байден намерен начать новую срочную кампанию для американцев по вакцинации. Речь идет о получении бустерных прививок от COVID-19.

Бустерные прививки в США

Это связано с планами по борьбе с новым штаммом коронавируса Омикрон. Администрация Байдена считает, что использование бустерных уколов самое эффективное средство борьбы с COVID-19 этой зимой.

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Медицинские эксперты говорят, что бустеры обеспечивают улучшенную и более длительную защиту от COVID-19, в частности от новых вариантов. Однако, как уже существующие препараты влияют на новый штамм Омикрон – пока неизвестно. В ЕС сообщили, что все же они, вероятно, определенный уровень защиты таки предоставят.

В настоящее время около 100 миллионов американцев имеют право на бустеры, согласно текущей политике США. Сейчас почти 42 миллионов американцев получили ревакцинацию. Примерно половина из них – старики.

План Байдена

Министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что в Украине также планируют проводить прививки бустерною дозой вакцин против COVID-19. В частности, он подчеркнул, что украинский Минздрав действует в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Они указывают на то, что делать бустерные дозы стоит после того, как стандартный курс вакцинации получит как можно больше населения.

По словам президента США, будущая стратегия будет бороться с вирусом "не с помощью ограничений или запретов, а с помощью более распространенных вакцинаций, бустеров, тестирования".

План включает требование к частным страховщикам покрывать стоимость тестов на COVID-19 дома и ужесточить требования к тестированию для людей, которые въезжают в США, независимо от их статуса прививки.

Что такое бустерная вакцинация Бустерную дозу могут потребовать все люди, прошедшие вакцинацию, у которых после определенного времени снизится иммунный ответ к коронавирусу. Ее вводят через пол года после вакцинации, тогда как дополнительную дозу – через 28 дней.



Почему важно вакцинироваться / инфографика 24 канала