Об этом решении правительства Соединенных Штатов ранее сообщал грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Соответствующее заявление он сделал около недели назад, 17 июля.

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Грузия получила Pfizer

Полмиллиона доз вакцины от компании Pfizer/BioNTech отправились в Грузию и прибыли в субботу, 24 июля.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркивала, что США передали 22 миллионов препарата другим странам, среди которых и Грузия. Она назвала это количество рекордным.

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Что этому предшествовало

В марте Джо Байден заявил, что США готовы поделиться вакцинами от коронавируса, если во время иммунизации населения образуется избыток.

В мае он сказал, что до конца июня 2021 года они отправят 80 миллионов доз вакцин, чтобы помочь странам, которые борются с пандемией.

Массовые прививки против COVID-19 в мире начались в конце 2020 года. В Грузии получила укол от инфекции 391 тысяча человек – 5,3% населения.

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