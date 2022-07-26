Об этом объявили в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки 25 июля.

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Вакцины против коронавируса от США

Сегодня США передали Украине около 500 тысяч доз вакцины от COVID-19. Мы гордимся тем, что поддерживаем Украину в борьбе с COVID-19,

– говорится в сообщении.

Посольство Соединенных Штатов добавило, что их страна неуклонно поддерживает Украину.

"Этот груз продемонстрировал, что мы непоколебимы в своей приверженности поддержке народа Украины в условиях глобальной пандемии COVID-19 в то время, как Россия ведет свою непровоцированную войну, углубляя этот и другие кризисы в области здравоохранения и безопасности", – сообщили дипломаты.

В то же время, не уточняется, какую вакцину решили передать нашей стране. В Украине уже использовались американские вакцины Pfizer и Moderna.

Ранее Министерство здравоохранения Украины рекомендовало производить вторую бустерную вакцинацию против COVID-19. Прививки могут получить людям от 60 лет, а также люди в возрасте 18 – 59 лет с болезнями, которые повышают риск тяжелого течения COVID-19.

Также в Минздраве отметили, что на прошлой неделе произошел существенный рост количества случаев заболевания коронавирусом, поэтому важно соблюдать профилактические меры и делать бустерные прививки.