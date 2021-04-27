Пока неизвестно, в какие именно страны Вашингтон отправит вакцину. Об этом сообщил главный советник Белого дома по борьбе с COVID-19 Энди Славитт.

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США выделят 60 милионов доз AstraZeneca другим странам, когда они будут доступны,

– заявил Славитт.

При этом он не уточнил, когда именно это произойдет.

Накануне прессекретарка Белого дома Псаки сказала, что у США нет необходимости использовать AstraZeneca в борьбе с COVID в следующие несколько месяцев. Все потому, что в стране уже разрешены и доступны в больших количествах 3 другие вакцины.