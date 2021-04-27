Пока неизвестно, в какие именно страны Вашингтон отправит вакцину. Об этом сообщил главный советник Белого дома по борьбе с COVID-19 Энди Славитт.
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США выделят 60 милионов доз AstraZeneca другим странам, когда они будут доступны,
– заявил Славитт.
При этом он не уточнил, когда именно это произойдет.
Накануне прессекретарка Белого дома Псаки сказала, что у США нет необходимости использовать AstraZeneca в борьбе с COVID в следующие несколько месяцев. Все потому, что в стране уже разрешены и доступны в больших количествах 3 другие вакцины.
Главное о вакцинации в США
- В Штатах одобрили три вакцины против коронавируса – от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.
- Препарат AstraZeneca находится на этапе проверки регулятором. Однако страна уже заключила контракт с производителем на 300 миллионов доз.
- По данным Bloomberg, по меньшей мере 42,5% населения США получили одну дозу вакцины, а 28,9% – две дозы. Всего в стране сделали более 230 миллионов прививок.
- Отметим, ранее производство вакцины AstraZeneca в США прекращали. Все потому, что на заводе случайно смешали компоненты двух различных препаратов.