Виктор Ляшко встретился с временно поверенным в делах США Кристиной Квин, директором Всемирного подразделения по ВИЧ СПИД в Украине, директором украинского офиса Центра контроля и профилактики заболеваний США, Эзрой Барзилай и партнерами международной миссии USAID в Украине – Джеймсом Хоупом, Беном Зіннером и Паолой Павленко.

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Обсудили совместное сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, вопросы вакцинации в Украине и стратегические направления работы в сфере здравоохранения,

– написал Виктор Ляшко.

Украинский министр в ходе разговора отметил, что его приоритетом является получение вакцины против COVID-19 для осуществления вакцинации всех желающих до конца 2021 года, в частности, прививки не менее 5 миллионов украинцев до конца лета.

"Также поделились видением развития биокластеров, в частности возможности трансфера технологий иммунобиологических препаратов, не ограничиваясь только вакцинами от COVID-19. Попутно заверил международных партнеров в открытости и транспаретности ведения политики Министерства здравоохранения Украины и поделился планами в направлении продолжения медицинского реформирования отрасли", – добавил Ляшко.

Глава Минздрава поблагодарил американских партнеров за встречу.

"Мы намерены углублять наше партнерство в сфере здравоохранения", – отметил он.