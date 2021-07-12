В США пока не будут рекомендовать третью дозу COVID-вакцины

В США не будут рекомендуют делать третью дозу вакцины от коронавируса. Сейчас ученые продолжают изучать необходимость и эффективность бустерной вакцины.

Об этом сообщил главный инфекционный врач страны Энтони Фаучи, пишет Голос Америки.

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Учитывая ту информацию, которую мы получили от FDA, мы не должны давать людям третий укол препарата (бустерная вакцина),

– сказал он в интервью CNN.

Исследования продолжаются

По его словам, американские ученые продолжают изучать, нужна ли третья доза. Фаучи добавил, что в будущем правительство США может изменить рекомендации.

Накануне стало известно, что представители фармкомпании Pfizer в ближайшие дни могут объявить чиновникам правительства США о необходимости введения третьей дозы вакцины от COVID-19 для более стойкого иммунитета.

Что известно о бустерной вакцине

Результаты исследований показали, что бустерная доза Pfizer, которую вводили через 6 месяцев после второй прививки, увеличивает количество антител в 5 – 10 раз по сравнению с первыми двумя инъекциями.

Кроме того, фармацевтическая компания объявила, что в августе начнет испытывать бустерную дозу для борьбы со штаммом коронавируса Дельта, который считается более заразным.

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