В США полностью одобрили вакцину Pfizer: что это значит

Федеральная администрация США по контролю над пищевыми продуктами и лекарствами (FDA) полностью одобрила вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech. Правда, только для людей в возрасте от 16 лет.

В FDA заявили, что вакцина Pfizer "отвечает высоким стандартам безопасности, эффективности и производственной качества". Ранее препарат был одобрен для использования только в чрезвычайных условиях.

К теме Сколько COVID-прививок сделали в Украине за полгода вакцинальной кампании

Что даст полное одобрение вакцины

Американские чиновники считают, что это увеличит доверие к прививкам и создаст в стране почву для введения требований вакцинации со стороны работодателей и организаций.

Хотя миллионы людей безопасно получили прививки от COVID-19, нам известно, что для некоторых одобрение вакцины со стороны FDA может дополнительно усилить доверие к прививке,

– заявила представительница FDA Дженет Вудкок.

Между тем пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уже заявил, что прививки вакциной Pfizer-BioNTech могут стать обязательными в американской армии. По его словам, после решения FDA ведомство готовится выпустить обновленное руководство, чтобы весь личный состав Вооруженных сил был вакцинирован Pfizer.

Реакция Байдена

Президент США Джо Байден поддержал решение FDA. Он отметил, что это еще одна гарантия безопасности и эффективности вакцины.

FDA официально утвердила вакцину Pfizer от COVID-19 хотя все три вакцины от коронавируса отвечали строгим стандартам FDA в условиях чрезвычайной ситуации, это одобрение FDA должно дать дополнительную уверенность в том, что эта вакцина безопасна и эффективна,

– написал Байден в фейсбуке.

Президент также заявил, что решение ведомства – сигнал для непривитых американцев вакцинироваться как можно быстрее.