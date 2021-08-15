Среди пожилых людей 80,7% сделали по два укола препарата от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Центров контроля и предотвращения заболеваний.

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Почти 200 миллионов получили первую дозу

В США первую дозу вакцины получили 197 685 048 жителей (или 59,5% от общего количества жителей).

Прививки делают препаратами от Moderna и Pfizer (они предусматривают введение двух доз) и Johnson & Johnson (одна доза).

Интересно, Джо Байден ранее заявлял, что в планах преодолеть COVID-19 до 4 июля – ко Дню независимости.



В США полностью вакцинировали половину населения / Скриншот с сайта CDC.GOV