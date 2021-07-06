Чем отличатся искусственное молоко

Аналог содержит практически полный набор полезных белков и макроэлементов оригинала, при этом в нем нет токсинов из окружающей среды, пищевых аллергенов и следов лекарств, которые часто есть в грудном молоке.

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Кроме этого конечный продукт является более питательным и имеет дополнительные вещества, которых нет в натуральном молоке.

Даже без антител питательный и биоактивный состав нашего продукта гораздо ближе к грудному молоку, чем к молочным смесям. Наш продукт будет поддерживать развитие иммунной системы, микробиома, процесс созревания кишечника и развитие мозга. Смеси на основе коровьего молока не могут это делать в принципе,

– отметили ученые.

По их словам, большая часть сложной структуры молока может быть достигнута путем воспроизведения сложных взаимоотношений между клетками, которые производят его, и условиями, которые они получают в организме во время лактации.

Замена материнского молока

Синтезированное молоко не в полной мере повторяет человеческое, поэтому его не нужно заменять. При этом искусственное молоко является альтернативой для людей, которые не в состоянии обеспечить детей натуральным продуктом. Сейчас его готовят к выходу на рынок и масштабному производству.

Продукт может стать альтернативой традиционным молочным смесям. Это поможет снизить углеродный след от их производства и уменьшить количество пластиковых отходов.