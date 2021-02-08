Соединенные Штаты Америки планируют оказать новую помощь Украине. Коснется она получения и распространения вакцин против COVID-19.

Такое заявление сделала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. По ее словам, США будут способствовать, чтобы вакцинация в Украине прошла успешно.

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Детали заявления Квин

Дипломат подчеркнула, что в ближайшее время в Украине состоится массовое развертывание вакцин. И это чрезвычайно сложный, однако амбициозный процесс.

С радостью сообщаю, что Соединенные Штаты окажут новую поддержку для получения и распределения первых 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которые доставят в Украину в рамках программы COVAX,

– отметила Квин.

Она добавила, что благодаря этой новой помощи органы здравоохранения Украины смогут обеспечить безопасное хранение и транспортировку вакцины при чрезвычайно низких температурах, необходимых для препарата от Pfizer.

"Поскольку государственный сектор здравоохранения не имеет необходимых технических мощностей для хранения вакцины при таких низких температурах, Украина нуждалась в поддержке для того, чтобы очень быстро организовать логистику", – подчеркнула диппредставитель США.

Отметим! Помощь Агентства США по международному развитию USAID позволит заключить контракты с логистической фирмой в поддержку Минздрава по получению, хранению и транспортировке первых доз вакцины по всей стране.

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Украина получила более 48 миллионов долларов. Эти деньги должны были пойти на:

поддержку системы здравоохранения,

обеспечение защитными средствами,

помощь малым и средним предприятиям, пострадавшим от пандемии,

борьбу с дезинформацией о вирусе,

поддержку других государственных инициатив.

Также США сотрудничают с Украиной в борьбе с туберкулезом, ВИЧ, для поддержки реформы здравоохранения, программ по психическому здоровью и инвалидности.

Это не самый большой вклад на сегодня, но он – осуществленный в переломный момент. Он базируется на нашем многолетнем партнерстве с Украиной. Мы рады, что нам удалось быстро мобилизовать ресурсы из этих текущих программ для удовлетворения этой конкретной и насущной потребности,

– подытожила Квин.

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Вакцинация в Украине: кортко

5 февраля Минздрав получил подтверждение о поставке 12 миллионов доз вакцин против коронавируса. Говорится о препаратах производства AstraZeneсa и Novavах. Поставка с февраля 2021 года.

Сама же вакцинация в Украине должна сартовать 15 февраля. Однако в случае форс-мажорных обстоятельств дату могут сместить на более позднее время.

Правительство подготовило план компании вакцинации населения. "Дорожная карта" состоит из 5 этапов. Сначала украинцев буде прививаться препаратом от Pfizer-BioNTech, впоследствии страна получит вакцину от AstraZeneca.

По прогнозам главы Минздрава Максима Степанова, до конца месяца должны вакцинировать 500 тысяч украинцев.

На первом этапе вакцинацию пройдут работники мобильных бригад, медики, работающие с пациентами с COVID-19, персонал лабораторий, которые тестируют на COVID-19, бригады экстренной медпомощи.

В то же время вакцинация должна стать обязательной для людей определенных профессий. Прежде всего речь идет о людях, которые являются госслужащими.



Как будет проходить вакцинация в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала