В США попытаются лечить ВИЧ с помощью редактирования ДНК

FDA одобрило испытания генного препарата от ВИЧ-инфекции на людях. Он называется EBT-101 и базируется на основе технологии редактирования генов CRISPR/Cas.

Препарат будут вводить добровольцам внутривенно. Ученые надеются, что этот метод поможет ВИЧ-инфицированным отказаться от пожизненного приема лекарственных средств.

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Так, действенного лечения пациентов с вирусом иммунодефицита пока не существует. Научное сообщество изо всех сил пытается изобрести лекарства, но проблема в том, что вирус встраивается в ДНК клеток. Известны лишь единичные случаи, в которых инфицированным помогла пересадка костного мозга.

В чем особенность нового препарата

Препарат EBT-101 должен искать вирус, захватывать его и вырезать из генома.

Препарат уже испытали на животных, и он показал неплохие результаты.

Теперь ученые должны проверить, безопасен ли он для людей и есть ли у него потенциал.

EBT-101 – результат многолетних усилий по разработке функциональных лекарств для людей, живущих с ВИЧ. Хотя противовирусные препараты могут помочь справиться с инфекцией, они требуют пожизненного приема, вызывают побочные эффекты и не обеспечивают возможности функционального лечения. Мы с нетерпением ждем начала клинических испытаний в конце этого года,

– заявил исполнительный директор компании-разработчика Дэниэл Дорнбуш.

Что известно о разработчиках

Препарат изобрела биотехнологическая компания Excision BioTherapeutics, Inc, которая разрабатывает методы лечения на основе CRISPR, предназначенные для лечения вирусных инфекционных заболеваний.

Испытания EBT-101 должны начаться в конце 2021 года.