В США после укуса комара у мужчины обнаружили редкую инфекцию: какие симптомы

В США после укуса комара 60-летний мужчина заразился редкой болезнью, которая поражает центральную нервную систему и может приводить к смерти.

У мужчины внезапно началась лихорадка, появились неврологические нарушения, впоследствии его госпитализировали.

К теме Дефицит омега-3 на треть увеличивает риск ранней смерти

Медики установили, что у мужчины вирус Джеймстаун-Каньон – редкое инфекционное заболевание, которое преимущественно распространяют комары в США и Канаде. Инфекцию комары переносят от оленей или других диких животных.

В то же время медицинскую помощь пациенту оказали вовремя, сейчас его уже выписали из больницы в центр долгосрочной реабилитации.

Что надо знать об инфекции

По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), симптомами заражения вирусом Джеймстаун-Каньон являются:

горячка,

головная боль,

утомление,

кашель,

боль в горле,

насморк.

Вакцины или лекарств для лечения этого вируса не существует.

Органы здравоохранения Нью-Джерси говорят, что по большей части болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, но случается, когда вирус может задеть центральную нервную систему человека.

Если болезнь протекает тяжело, может потребоваться госпитализация, некоторые случаи заражения заканчиваются смертью.