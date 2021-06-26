В США после укуса комара у мужчины обнаружили редкую инфекцию: какие симптомы
Источник:Fox News
В США после укуса комара 60-летний мужчина заразился редкой болезнью, которая поражает центральную нервную систему и может приводить к смерти.
У мужчины внезапно началась лихорадка, появились неврологические нарушения, впоследствии его госпитализировали.
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Медики установили, что у мужчины вирус Джеймстаун-Каньон – редкое инфекционное заболевание, которое преимущественно распространяют комары в США и Канаде. Инфекцию комары переносят от оленей или других диких животных.
В то же время медицинскую помощь пациенту оказали вовремя, сейчас его уже выписали из больницы в центр долгосрочной реабилитации.
Что надо знать об инфекции
По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), симптомами заражения вирусом Джеймстаун-Каньон являются:
- горячка,
- головная боль,
- утомление,
- кашель,
- боль в горле,
- насморк.
Органы здравоохранения Нью-Джерси говорят, что по большей части болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, но случается, когда вирус может задеть центральную нервную систему человека.
Если болезнь протекает тяжело, может потребоваться госпитализация, некоторые случаи заражения заканчиваются смертью.