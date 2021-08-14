В США после вечеринки у Обамы зафиксировали вспышку коронавируса

На американском острове Мартас-Винъярд резко возросло количество больных коронавирусом COVID-19. Произошло это после вечеринки по случаю 60-летия Барака Обамы.

По меньшей мере 74 человека получили положительный результат теста на коронавирус. Это – наибольшее с апреля количество случаев, зафиксированных на острове.

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Сотни людей посетили вечеринку ко Дню рождения Обамы. В его усадьбе в Эдгартауне. собрались гости со всей страны. У бывшего президента США обратили внимание на то, что гости и персонал делали тест на COVID-19, прежде чем попасть на праздник. Однако, несмотря на особенности распространения штамма Дельта, местные жители считают такие меры недостаточными.

Отметим, что вечеринку посетили примерно 300 – 400 человек. Ранее пресс-секретарь Обамы сообщала, что именно из-за распространения Дельты экс-президент с супругой решили сократить количество гостей на мероприятии. Празднование, по ее словам, должны были посетить только члены семьи и близкие друзья.

Что говорят местные власти

В то же время местные чиновники в сфере здравоохранения отметили, что пока еще рано говорить о том, способствовала ли эта вечеринка росту количества случаев заболевания на острове. Мол, пока неизвестно о конкретных случаях, связанных именно с празднованием у Обамы. Единственный способ выяснить это – комплексно отследить все контакты.

За 7 дней до вечеринки на острове зарегистрировали 48 новых случаев заражения – вдвое больше, чем на предыдущей неделе. С тех пор количество больных ежедневно росло.