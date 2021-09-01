США предоставят Украине инновационные лекарства против коронавируса

В рамках сотрудничества с правительством США Украина получит инновационные препараты против коронавируса. Об этом договорились во время визита Владимира Зеленского в США.

Виктор Ляшко отметил, что эти лекарства уже одобрены американским регулирующим органом FDA. Но препарат предназначен только для легкого и среднего течения COVID-19.

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Виктор Ляшко "Правительство США совместно с компанией производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму".

Какой препарат получит Украина

Украина получит от США:

20 тысяч флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab),

(Bamlanivimab), 40 тысяч флаконов Етесевимаба (Etesevimab).

Лекарство уже сформировали в груз и транспортируют в аэропорт, из которого их отправят в Украину. По прибытии лекарства развезут по регионам.

Но это не значит, что вакцинация отменяется

Виктор Ляшко отметил, что вакцинация остается единственным эффективным методом защиты от COVID-19. Поэтому министр призвал непривитых людей вакцинироваться как можно быстрее.

С начала прививочной кампании в Украине сделали более 9 миллионов прививок против коронавируса. Более 5 миллионов жителей страны получили хотя бы одну прививку.