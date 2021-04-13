Управление по санитарному надзору за качеством медикаментов (FDA) и центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson из-за случаев образования тромбов.

Так, у шести реципиентов вакцины в течение двух недель после вакцинации против коронавируса образовались тромбы. Все эти пациенты – женщины в возрасте от 18 до 48 лет.

Читайте также Выплаты медикам, получившим инвалидность после COVID-19, практически остановились

К сожалению, одна женщина умерла, другую госпитализировали в критическом состоянии.

В это время эти побочные эффекты крайне редки,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 13 апреля в США почти семь миллионов человек вакцинированы препаратом компании Johnson & Johnson.

Федеральное агентство здравоохранения США прекращает использование этой вакцины и призывает власти всех штатов последовать их примеру до окончания расследования случаев образования тромбов.

Что известно о вакцине Johnson & Johnson

Эффективность вакцины составляет 66%. Изготавливает препарат бельгийская компания Janssen. Считается, что через 14 дней после вакцинации она с вероятностью 77% спасает от тяжелого течения заболевания, а через 28 дней эта защита возрастает до 85%.

Данные взяты у BBC

К слову, в третьей фазе клинических испытаний приняли участие 39 321 человек в Южной Африке, Мексике, США и некоторых странах Южной Америки. 19 630 участников получили вакцину, остальные – плацебо.

Во время исследования не обнаружили серьезных побочных эффектов.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала